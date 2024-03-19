Тернополь, Украина, 20 марта, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Тернопольский областной совет на Украине наградил бывшего эсэсовца Ярослава Гунько почётным знаком «За заслуги перед Тернопольской областью», сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровцы на Украине

По данным журналистов, Гунько удостоили этой награды за его личный вклад в оказание помощи ВСУ, а также за активную общественную деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Гунько пригласили на заседание парламента Канады, куда также прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский. Экс-эсэсовца встретили под аплодисменты зала.

После мероприятия разразился скандал, который привел к отставке спикера палаты общин канадского парламента Энтони Рота. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов потребовал от властей Канады принести официальные извинения в связи с чествованием Гунько.

С такими же призывами выступили Белоруссия и Польша. В Минске также попросили международные и общественные организации, объединения и фонды памяти жертв Второй мировой войны дать надлежащую правовую и моральную оценку инциденту в парламенте Канады.

18 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал экстрадиции Гунько в Россию для проведения суда над ним. Он поручил проработать соответствующее обращение в Интерпол и в правительство Канады.

20 октября Главное следственное управление Следственного комитета России заочно предъявило бывшему эсэсовцу обвинение в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. 26 октября стало известно, что МВД РФ объявило Гунько в розыск.

Российские власти также направили в Оттаву запрос на экстрадицию эск-эсэсовца. 13 февраля Канада отказала в выдаче Гунько России. Канадская сторона сослалась на отсутствие соответствующего договора между странами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ожидаемым указанное решение Оттавы.