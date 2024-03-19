Воронеж, 19 марта, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начал действовать на территории Воронежской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уважаемые воронежцы, на территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие», — написал он.

Губернатор отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению нападений. Гусев рекомендовал население следить за оповещениями властей.

Кроме того, он призвал жителей быть готовыми быстро перейти в безопасное место в случае необходимости.

Как сообщало ИА Регнум, ранее режим ракетной опасности объявлялся в Белгороде, Белгородском районе и в Курской области.

При этом над территорией Курской области сбили зенитную управляемую ракету украинских сил С-200. В небе над Белгородской областью уничтожили ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, десять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир» и тактический ракетный комплекс «Точка-У».