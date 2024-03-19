Санкт-Петербург, 19 марта, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Детей, которых эвакуируют из Белгородской области, выразил готовность принять губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом глава региона сообщил 19 марта в своём Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала

Как указал Дрозденко, в Ленинградской области примут детей, эвакуированных из-за обстрелов со стороны украинских войск из Белгородской области. Губернатор Ленобласти отметил, что у людей в его регионе есть желание, опыт и возможности для приёма детей.

«Сегодня же дал поручение проработать все варианты размещения детей, организации питания, медицинской помощи, если она потребуется. Мы своих не бросаем. А детей вообще чужих не бывает», — отметил Дрозденко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что из Белгородской области эвакуируют около девяти тысяч детей из-за обстрелов региона со стороны Вооружённых сил Украины. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что 22 марта 1,2 тысячи детей поедут в Пензу, Тамбов, Калугу и в Ставропольский край.

В последнюю неделю массированные удары ВСУ по территории Белгородской области участились. Украинская армия бьёт по жилым районам по несколько раз в день ежедневно.

В небе над Белгородской областью вечером 19 марта нейтрализовали тактический ракетный комплекс «Точка-У». Кроме того, в регионе отразили атаку ВСУ, которые запустили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Кроме того, в этот же день в Курской и Белгородской областях силы ПВО сбили ракеты ВСУ С-200 и Patriot.