Москва, 19 марта, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на продолжение конструктивной работы с парламентом, при этом признав неизбежность возникновения разногласий.

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«Мне бы очень хотелось, чтобы и в ходе практической работы по развитию страны мы с вами там же конструктивно работали дальше», — указал глава государства на встрече с лидерами фракций Государственной думы во вторник, 19 марта.

В то же время российский лидер признал, что возникновение споров и разногласий по каким-либо вопросам неизбежно, поскольку законодатель, считающий своё предложение лучше прочих инициатив, будет за него бороться. При этом Путин выразил надежду, что эта борьба будет проходить так же цивилизованно, как и выборы президента России.

Напомним, что выборы в этом году впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов победу с результатом 87,28% одержал Владимир Путин. По данным ЦИК России, свои голоса за него отдали порядка 76 миллионов россиян.

Как передавало ИА Регнум, на встрече с лидерами парламентских фракций Владимир Путин в очередной раз отметил важность укрепления безопасности и обороноспособности России. Также глава государства назвал народосбережение и помощь семьям одними из главных направлений в программе развития РФ, изложенной в послании Федеральному собранию 29 февраля. При этом Путин подчеркнул, реализация этой программы возможна только на основе развития экономики.