Лозанна, Швейцария, 19 марта, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Эскиз флага и гимн, под которыми выступят спортсмены в нейтральном статусе на Олимпийских играх 2024 года в Париже, утвердил Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 19 марта сообщается на сайте МОК.

Olympic.org

У гимна нет текста, он создан исключительно для Олимпийских игр и будет звучать, если нейтральные атлеты завоюют золотые награды. Флаг лишён привязок к какой-либо стране. Под нейтральными флагом и гимном на Играх в Париже смогут выступить российские и белорусские спортсмены.

Кроме того, награды, выигранные нейтральными атлетами, не будут отражаться ни в одной турнирной таблице МОК.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МОК запретил спортсменам в нейтральном статусе из России и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Спортсмены под нейтральным статусом не примут участия в командных видах спорта. Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд уточнил, что к ОИ-2024 допустили 12 российских и семь белорусских спортсменов, согласившихся выступать в нейтральном статусе.

По мнению экспертов, на игры могут квалифицировать ещё 36 атлетов из России и 22 из Белоруссии. Максимальное количество российских спортсменов, которые получат путевки на Игры, — 55.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.