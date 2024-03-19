Москва, 19 марта, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Решение вопросов безопасности и обороноспособности Российской Федерации стало на сегодняшний день одним из важнейших направлений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной думы во вторник, 19 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Разумеется, важно всегда, а сегодня в особенности — это укрепление обороноспособности и безопасности российского государства», — указал Путин.

При этом он отметил, в направлении укрепления обороноспособности и безопасности России и модернизации инфраструктуры городов и поселений предстоит работать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В ходе встречи с лидерами фракций Госдумы РФ Владимир Путин также назвал народосбережние, помощь семьям и развитие экономики главными направлениями в программе развития российского государства, изложенной в послании Федеральному собранию 29 февраля.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Владимир Путин подписал стратегию научно-технологического развития России, предполагающую десятилетнюю программу укрепления обороноспособности и национальной безопасности страны в условиях роста гибридных угроз. Реализовать инициативу планируется за счёт науки и технологий.