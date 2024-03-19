Москва, 19 марта, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Заслуживающие внимания моменты содержатся в программах всех кандидатов в президенты России, участвовавших в прошедших выборах. Об этом 19 марта заявил Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В программе каждого кандидата, безусловно, есть вещи, на которые следует обратить особое внимание», — сказал он.

Путин напомнил, что накануне встретился с всеми остальными кандидатами. По его словам, беседу посвятили вопросам, которые претенденты посчитали наиболее значимыми в представленных ими программах.

Путин также подчеркнул, что программы всех кандидатов посвящены развитию России.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента в РФ прошли с 15 по 17 марта. Голосование впервые проводилось в трёхдневном формате.

По итогам обработки 100% протоколов победу на выборах одержал Владимир Путин, который получил 87,28% голосов.

Согласно данным ЦИК, за Путина проголосовали примерно 76 млн граждан. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что итоговые результаты Путина уникальны. По его словам, они показывают высочайший уровень поддержки кандидата среди населения.

18 марта Владимир Путин провел встречу с другими кандидатами на пост главы государства ― Владиславом Даванковым («Новые люди»), Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Николаем Харитоновым (КПРФ).

После разговора он пригласил собеседников вместе прийти на концерт на Красной площади, посвящённый десятилетию воссоединения Крыма с Россией, и отметил, у них у всех одна Родина.

Путин позже уточнил, что приглашение стало неожиданностью для кандидатов. Он также призвал их продолжать совместную работу по развитию страны.