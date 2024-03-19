Донецк, 20 марта, 2024, 01:36 — ИА Регнум. На заседании президиума генсовета «Единой России» секретарь генерального совета Андрей Турчак подвел итоги участия партии в президентской кампании.

ER.ru Выборы в ДНР

Он выразил благодарность партийному активу за значительный вклад в победу Владимира Путина на выборах президента. «Единая Россия» поставила перед собой задачу привлечь не менее 30 миллионов избирателей на выборах, и эта цель была успешно достигнута. Были задействованы партийные проекты и мероприятия народной программы, что позволило добиться явки 31,2 миллиона сторонников, сообщает mkset.ru.

Турчак также отметил значимость работы с гражданами, которые участвуют в программе формирования комфортной городской среды, и подчеркнул, что доля голосов за Путина, отданных при поддержке «Единой России», составила 41%. Следует отметить, что явка на выборах 2024 года достигла рекордных 77%, а количество голосов за Путина составило 76 миллионов, что свидетельствует о высоком уровне доверия к президенту.

ER.ru Выборы в ДНР

Несмотря на провокации и попытки запугать избирателей, удалось добиться значительных результатов в приграничных регионах. Явка там оказалась выше, чем в среднем по стране.

Турчак также отметил роль «Единой России» в начале кампании, уточнив, что партия собрала два миллиона из 3,5 миллиона подписей в поддержку Путина.

ER.ru Выборы в ДНР

На заседании генсовета было объявлено о начале предварительного голосования «Единой России», которое будет проходить с 21 марта по 26 мая в регионах, где планируются выборы. Прием заявок на участие стартует 26 марта, сообщает сайт партии ER.RU.

ER.ru Выборы в ДНР

«В очередной раз Донбасс доказал своей явкой — 88,25% — и активностью на выборах президента Российской Федерации, что он настоящее сердце России. Жители Донецкой Народной Республики приходили на избирательные участки семьями, трудовыми коллективами и командами. Среди них — партийцы «Единой России», сторонники партии. Люди с душой, творчески подошли к первым для нашего региона выборам президента. Прошло немало акций, флешмобов. Жители республики растягивали огромные флаги России в виде буквы V — символа выборов, участвовали в авто — и мотопробегах, концертах, викторинах. На УИК особого назначения активно голосовали жители прифронтовых районов и освобожденной Авдеевки. Жители региона долго ждали это событие и с большим воодушевлением отдавали свой голос за сильного президента великой страны, — отметил секретарь донецкого регионального отделения «Единой России» Денис Пушилин. — Донбасс голосовал за торжество справедливости и уверенность в завтрашнем дне — за идеалы, которые стали для нас реальностью благодаря политике президента Владимира Путина. Абсолютная поддержка Владимира Владимировича нашими людьми, а за него проголосовало 95,23%, является закономерным результатом судьбоносных для республики решений. Для Донбасса его имя навсегда будет связано с самым важным событием в новейшей истории — возвращением домой, в Россию».