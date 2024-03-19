Луганск, 20 марта, 2024, 00:27 — ИА Регнум. На заседании президиума генерального совета «Единой России» были озвучены результаты участия актива партии в президентских выборах. Встречу провел секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак. Он заявил о значительном вкладе единороссов в победу Владимира Путина.

ER.ru Выборы в ЛНР

С самого начала избирательной кампании основной задачей «Единой России» было привлечь не менее 30 миллионов сторонников на избирательные участки или сагитировать граждан принять участие в выборах через дистанционное электронное голосование. Все проекты партии, мероприятия по народной программе и работа с активистами и сторонниками были направлены на достижение этой цели. Турчак отметил, что поставленная задача выполнена: явка сторонников «Единой России» на выборах президента составила 31,2 миллиона избирателей. Об этом пишет mkset.ru.

ER.ru Выборы в ЛНР

В ходе заседания отдельно была отмечена работа с жителями многоквартирных домов и участниками голосования в рамках программы формирования комфортной городской среды. Турчак напомнил, что это голосование началось 15 марта и продлится до 30 апреля по всей стране. Секретарь генсовета ЕР подчеркнул: благодаря работе единороссов было обеспечено 41% голосов за Владимира Путина от общего числа голосов за этого кандидата по всей России. Кроме этого, Турчак отметил рекордную явку в 77%, а также качество голосования: за Путина проголосовали 76 миллионов человек, что свидетельствует об огромном доверии к этому кандидату.

В условиях большого внешнего давления, попыток вмешательства в президентские выборы как внутри страны, так и за ее пределами, а также на фоне запугивания населения приграничных территорий на выборах всё же удалось достичь значительных результатов. Особенно показательна реакция жителей новых регионов, Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областей, сказал Турчак. Он подчеркнул, что во всех этих субъектах как явка, так и поддержка Владимира Путина превышали среднероссийские показатели несмотря на провокации и обстрелы со стороны противника.

ER.ru Выборы в ЛНР

Турчак отметил важную роль партии в самом начале избирательной кампании. Единороссы активно участвовали в сборе подписей для выдвижения кандидата от ЕР, собрав 2 миллиона из 3,5 миллиона подписей. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.

На заседании генерального совета «Единой России» также стартовало предварительное голосование партии. Оно проводится в субъектах России, где в этом году будут проходить выборы разного уровня. Прием заявок на участие начнется 26 марта, а само предварительное голосование пройдет с 21 марта по 26 мая.

Секретарь луганского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко подвел итоги голосования на территории ЛНР и рассказал, что выборы прошли максимально открыто и прозрачно.

ER.ru Выборы в ЛНР

«С 15 по 17 марта в ЛНР работали 581 избирательный участок и выездные бригады, которые помогали голосовать маломобильным жителям республики. Все эти дни наши жители активно приходили на избирательные участки, отдавали свои голоса за по-настоящему сильного и умного лидера, который сможет защитить нашу страну и выведет её на вершину. Напомню, что в отдельных районах нашей республики 11–14 марта прошло досрочное голосование. Это было связано с угрозой обстрелов со стороны ВСУ, которые неоднократно пытались запугать наших людей и во время очного голосования. Однако мы доказали, что это не так просто, что нас не запугать и не сломить. Региональные координаторы партпроектов «Единой России» регулярно проводили встречи в региональном избирательном штабе по поддержке кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, где обсуждали с жителями результаты работы проектов и векторы предстоящей работы, обозначенной президентом. Кроме того, все наши активисты, сторонники партии и депутаты всех уровней приходили на выборы семьями, чтобы отдать голоса за нашего лидера. Итоговая явка в Луганской Народной Республике составила 87,12% избирателей, а более 94% жителей отдали свой голос за действующего президента Владимира Владимировича Путина. Для нас, жителей Донбасса, Владимир Путин занимает особое место в сердце: благодаря его решению мы вернулись домой, в состав Российской Федерации, смогли сохранить свою историю, свои русские традиции и ценности. Мы уверены, что с Владимиром Путиным Россию ждет великое будущее», — отметил Денис Мирошниченко.