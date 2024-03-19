Белгород, 19 марта, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом 19 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — уточнил Гладков.

Людям, находящимся на улице, губернатор Белгородской области порекомендовал проследовать в укрытие либо в какое-либо другое безопасное место.

Ранее ИА Регнум сообщало, что из Белгородской области вывезут около девяти тысяч детей из-за обстрелов региона со стороны Вооружённых сил Украины. Губернатор Гладков сообщил, что 22 марта 1,2 тысячи детей поедут в Пензу, Тамбов, Калугу и в Ставропольский край.

В последнюю неделю массированные удары ВСУ по территории Белгородской области участились. Украинская армия бьёт по жилым районам по несколько раз в день ежедневно. 19 марта российские силы противовоздушной обороны уничтожили девять снарядов реактивных систем залпового огня Vampire в небе над регионом. В этот же день региональный главк МЧС сообщил об объявленной в Белгороде и Белгородском районе ракетной опасности. В посёлке Горьковский в Грайворонском городском округе 18 марта в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ погиб мирный житель, в течение суток в Белгороде 13 человек получили ранения.