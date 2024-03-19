Курск, 19 марта, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Режим ракетной опасности объявили в Курской области, 19 марта сообщил в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Kremlin.ru

«Курская область: ракетная опасность!» — написал он.

Губернатор призвал жителей найти безопасные места в их домах и укрыться в них. Тем, кто находится на улице, Старовойт порекомендовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Он также проинформировал, что в небе над Курской областью работает российская система противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, Старовойт проинформировал о том, что в Курске наблюдаются временные перебои с электроснабжением.

Глава региона добавил, что аварийные службы приступают к устранению проблем.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что два беспилотника-камикадзе украинской армии атаковали село Долгое в Валуйском городском округе. После взрыва одного из дронов загорелся автомобиль. Водитель и пассажиры успели покинуть салон транспортного средства и не пострадали.

Другой дрон упал на одну из улиц и взорвался. В этом случае удалось избежать последствий.