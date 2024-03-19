Майами, США, 19 марта, 2024, 22:11 — ИА Регнум. Теннисистка из России, 62-я ракетка мира Диана Шнайдер прошла во второй круг открытого чемпионата в женском одиночном разряде WTA 1000 в Майами, победив экс-первую ракету мира американку Винус Уильямс. Встреча прошла 19 марта.

Matthew Stockman/ Global Look Press

Шнайдер победила в 1/64 финала со счётом 6:3, 6:3. Игра длилась 1 час 21 минуту. Россиянка выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки, заработала 12 брейк-пойнтов, из которых реализовала шесть. Уильямс, которая теперь является 457-й ракетной мира, заработала два эйса, шесть двойных ошибок, а также получила три брейк-пойнта, реализовав все три.

В 1/32 финала Шнайдер встретится с американкой Мэдисон Кис, посеянной на турнире под 17-м номером.

Призовой фонд турнира в Майями почти $9 млн. В нем участвуют 96 спортсменок. Он стартовал 17 марта и продлится до 30 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 19-летняя Шнайдер 4 февраля победила в турнире категории WTA-250 в таиландском Хуахине, победив спортсменку из Китая Чжу Линь. Россиянка получила первый титул на турнирах WTA.