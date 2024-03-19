Москва, 19 марта, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоится 8 мая в Москве.

Kremlin.ru

«Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия. Восьмого мая мы запланировали, здесь в Москве будет», — сообщил российский лидер на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаем.

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Как передавало ИА Регнум, заседание Высшего евразийского экономического совета состоялось в Санкт-Петербурге 25–26 декабря и на нём Путин сообщил, что лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит 2024 года в Москве. Тогда же глава государства заявил, что собравшиеся согласились утвердить декларацию о развитии сотрудничества между членами организации на период до 2030 года и на перспективу до 2045 года. Тогда в начале заседания Путин отметил, что документ подготовила российская сторона, и он предусматривает активизацию совместных усилий в ключевых отраслях и определяет дополнительные сферы сотрудничества в климатической повестке, медицине, туризме и других важных отраслях.