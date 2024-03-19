Донецк, 19 марта, 2024, 21:29 — ИА Регнум. ВСУ 19 марта обстреляли Донецк, в результате чего получили ранения трое мирных жителей, сообщил мэр города Алексей Кулемзин вTelegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Кировском районе на территории шахты им. Скочинского ранены мужчины 1969 и 1986 г. р., в Петровском районе по ул. Кировоградской пострадала женщина 1936 г. р.» — написал он.

Кулемзин сообщил, что с 09:00 до 21:00 украинские боевики семь раз обстреляли территорию города. По Кировскому и Петровскому районам они выпустили 15 снарядов калибром 155 мм, а также сбросили взрывное устройство с беспилотника.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта ВСУ также обстреливали населённые пункты в Белгородской области, из-за чего получили ранения трое мирных жителей, в том числе подросток. Мальчику оторвало часть руки, а также осколками ранило в грудь и ногу. Его мать получила осколочные ранения шеи, брюшной полости и ног. Она, как и сын, находится в тяжёлом состоянии.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за неделю от ударов украинской армии по территории региона погибли 16 мирных жителей, а также 98 пострадали. Он добавил, что в том числе девочка потеряла при обстреле руку.