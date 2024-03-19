Москва, 19 марта, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Умер спортивный комментатор Василий Уткин. Об этом стало известно вечером 19 марта.

РИА Новости / Евгений Биятов

Как сообщил любительский ФК «Эгриси», владельцем которого был Уткин,

«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Причины смерти не называются.

Детство и юность

Уткин родился в 1972 году в Балашихе. Был комсомольцем, вожатым в пионерлагере, учился на филологическом факультете Московского педагогического государственного университета, после окончания пятого курса которого взял академический отпуск, но так и не вернулся, так как началась журналистская карьера.

Журналистская карьера

В 1992 году Уткин стал редактором в программе «Политбюро». Спустя два года — сотрудником ещё недавно на тот момент образованной телекомпании НТВ, где производил новостные репортажи. Впоследствии вёл передачу «Футбольный клуб», первый эфир которой прошёл 27 мая 1994 года. Параллельно регулярно комментировал футбольные матчи, в основном — матчи испанского чемпионата, РФПЛ и Лиги чемпионов.

Начиная с 1996 года, Уткин работал на Олимпийских играх: выезжал в Атланту, Нагано, Афины, Турин, Пекин и Лондон. Во время Олимпиады в Солт-Лейк-Сити комментировал соревнования из Москвы.

С апреля по сентябрь 1999 года Уткин вёл спортивную колонку в газете «Коммерсантъ», затем работал автором портала «Газета. ру», редактором спортивного отдела газеты «Газета», обозревателем газеты «Советский спорт» и журнала «PRОспорт», публиковался в том числе в «Известиях» и русской версии GQ. С марта 2000 года по февраль 2022 года выступал в роли гостя в передаче «Футбольный клуб» на радио «Эхо Москвы», на этой же радиостанции вёл аналитическую общественно-политическую передачу «Утренний разворот». С 2001 по 2003 год комментировал на НТВ матчи Лиги чемпионов, с 2003 года вновь стал автором репортажей в программе «Личный вклад» и телеведущим. Являлся членом команды Алексея Блинова по игре «Что? Где? Когда?». С сентября 2010 года по август 2015 года был главным редактором спортивных телеканалов НТВ-Плюс. Уткин был соведущим программы «История российского юмора». С октября 2015 года работал на «Матч ТВ» комментатором и ведущим шоу «Все на Матч!», покинул телеканал 5 февраля 2016 года. Уткин также был экспертом на радио «Спорт FM» и даже голосом приложения «Яндекс. Навигатор». В январе 2017 года сотрудничал с каналом РБК.

13 мая 2017 года Уткин объявил о завершении карьеры футбольного комментатора, но через три месяца сообщил о работе на матчах чемпионата Испании, которые транслировались в социальной сети VK. В июне 2018 года возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube. Иногда комментировал английскую Премьер-Лигу и Ла Лигу на «Окко Спорт». Был постоянным экспертом «Рейтинга букмекеров». Лауреат «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.

Личная жизнь

Уткин был женат, но не имел детей.

По-дружески общался с футболистом и тренером Валерием Карпиным и бывшим президентом ФК «Локомотив» Ольгой Смородской.

Чувство юмора

Высказывания Уткина до сих пор бережно хранятся фанатами футбола, как особо ценные реликвии.

«Москалёв относится к игре как к простуде: лепит и лепит «горчичники»

«Если бы на жёлтую карточку можно было копить, как на «Жигули», то Кьяер, я так думаю, сейчас бы уже пошёл в магазин»

«У «Спартака» есть способность даже на бильярдном столе найти глубокую лужу и в ней утонуть»

«Читаешь состав «Динамо» — и фамилии словно из классического русского водевиля. Живоглядов, Погребняк, Данилкин. Как будто это состав подбирал не Андрей Николаевич Кобелев, а, например, Александр Николаевич Островский»

«В Химках сегодня дерби аббревиатур — ЦСКА против ПСВ. Кстати, на НТВ»

«У Огуде удивительное имя. Видимо, родители долго думали, как назвать сына — Фёдор или Егор. В конце концов получилось — Фегор»

«На поле выйдет Хурадо. Будет похурадостнее»

«Астон Вилла» надёжно заперта на своей половине поля — почти как Фрекен Бок в ванной»

«Вышел Фалькао вместо Феллайни. Такое ощущение, что по алфавиту делал эту замену ван Гал»

«Падение Неймара — это всегда красиво. Даже Плющенко так красиво не падает».