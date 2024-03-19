Москва, 19 марта, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» провели серию акций по случаю 10-летней годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщила пресс-служба движения.

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Волонтёры провели в образовательных учреждениях и на улицах городов в разных регионах страны викторину «Загадки Тавриды».

«Десять лет назад мы приняли историческое решение о воссоединении Крыма с Россией. Эта дата стала символом единства, силы и гордости нашего народа. Волонтёры Победы ежегодно проводят патриотические мероприятия и акции по всей стране к этой значимой дате», — заявила председатель Центрального штаба «Волонтёров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В городе Ртищево в Саратовской области волонтёры, проводя викторину «Загадки Тавриды», задавали вопросы о достопримечательностях Крымского полуострова. Те, кто отвечал правильно, получали открытки с изображениями важны мест полуострова.

«Благодарим «Волонтёров Победы» за отличную идею — мы любим Крым, любим в нем отдыхать, но очень мало знаем о нем и его истории. Сегодня же для себя я обнаружила, что на территории полуострова проживает более 170 национальностей, а Ласточкино гнездо расположено на Аврориной скале!» — поделилась впечатлением от викторины жительница города Мария.

В селе Шира в Хакасии «Волонтёры Победы» детского сада «Солнышко» разработали викторину для детей. Воспитанников познакомили с природой Крыма, они также разгадали зашифрованное послание, узнав много нового про Республику Крым и Севастополь.

Активисты провели онлайн-флешмоб «Крым ближе, чем кажется». Они публиковали в соцсетях интересные факты про Крым, искали в своих городах названия, связанные с полуостровом, и выкладывали свои фотографии на их фоне. Волонтёры в Астраханской области рассказали о Крымской башне астраханского Кремля, сохранившей свой первоначальный вид.

«Многие наши активисты любят этот солнечный полуостров и часто ездят туда не только отдыхать, но и работать — например, в детские лагеря в качестве вожатых. Долгие часы поездки делали полуостров в нашем представлении чем-то далеким и неизведанным, но проведение акции позволило нам понять — Крым ближе, чем кажется!» — рассказал о впечатлениях от флешмоба координатор направления «Медиапобеда» в Астраханской области Родион Асанов.

Кроме того, «Волонтёры Победы» запустили приуроченную к воссоединению Крыма с Россией акцию «Сад памяти», которую проводят уже пять лет. Активисты высаживают деревья в память о героях. В этом сезоне первые высадки провели Симферополе, Севастополе и Судаке.

«Сегодня мы отмечаем целых два праздника — возвращение домой, в Россию, и старт уже полюбившейся нам акции «Сад памяти». Мы рады провести этот день вместе с нашими единомышленниками, а также наследниками настоящих Героев — так, сегодня мы сопровождали на акцию внучку Маршала Советского Союза Андрея Ивановича Ерёменко Марту Болотовну», — рассказала об акции «Волонтёр Победы» Республики Крым Мария Акуратова.

Также в преддверии Дня воссоединения добровольцы раздавали флажки и ленты с триколором всем. В день годовщины они провели торжественные концерты.

Как сообщало ИА Регнум, на Красной площади в Москве 18 марта в честь десятилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией прошёл концерт. Зрителей поздравил с праздником президент России Владимир Путин. Он вышел на сцену с участниками мероприятия и кандидатами в президенты Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и Леонидом Слуцким, а также спел государственный гимн России.

Воссоединение Крыма с Россией официально состоялось 18 марта 2014 года. Путин подписал закон о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Решение было принято на основании референдумов, на которых более 96% жителей полуострова поддержали его вхождение в состав России.