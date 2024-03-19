Москва, 19 марта, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Певицы Полина Гагарина и MIA BOYKA выступят перед матчем между сборными России и Парагвая в Москве. Об этом сообщила пресс‑служба национальной команды.

Василий Иванов ИА REGNUM

Гагарина исполнит песню «Миллион голосов», а MIA BOYKA свой хит «Гагарин». Тематика развлекательной части товарищеского матча будет посвящена космосу.

Также перед игрой выступит рок-группа «Земляне». Их выступление будет посвящено ко Дню космонавтики дня рождения Юрия Гагарина, которому в 2024 году исполнилось бы 90 лет.

Матч пройдет на стадионе «ВТБ арена» имени Льва Яшина в Москве. Игра состоится 25 марта. Начало поединка в 20:00.

Как передавало ИА Регнум, певица Пелагея исполнит государственный гимн России перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии. Об этом 5 марта сообщили в Российском футбольном союзе.

Эта игра станет для россиян первой с командой из Европы после того, как ФИФА и УЕФА объявили об отстранении сборных России и российских клубов от международных турниров.

На матч пригласили экс-футболиста «Спартака» Михайло Пьяновича, сербскую легенду ЦСКА Милоша Красича, режиссёра Эмира Кустурицу и актёра Милоша Биковича. Игра пройдёт 21 марта на стадионе «ВТБ арена».