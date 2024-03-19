Вашингтон, 19 марта, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Американские власти фиксируют постепенное продвижение российских военных на Украине, но Киев заверяет Вашингтон в способности удержать линию фронта. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что касается потенциального российского прорыва, мы видим на поле боя серию постепенных продвижений», — заявил Остин на пресс-конференции, которая состоялась на военной базе Рамштайн в Германии.

Министр обороны США добавил, что украинские представители в свою очередь уверяют США, что способны и удержать линию фронта. Инвестиции в безопасность Украины для Вашингтона — это вложения в сами США, добавил министр.

Пресс-конференция на военной базе Рамштайн в Германии состоялась по итогам прошедшего там заседания группы по координации поставок оружия Киеву. Большинство журналистов при этом интересовались не темой мероприятия, а ситуацией в секторе Газа и поставками туда гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются по всей линии фронта в республике. Он отметил, что успехи на фронте есть и на наиболее сложных участках.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 19 марта сообщил, что российские военные освободили населённый пункт Орловка в ДНР и улучшили положение по переднему краю. В российском оборонном ведомстве 12 марта сообщили, что Вооружённые силы России освободили Невельское в ДНР. Кроме того, российская армия освободила населённые пункты — Ласточкино, Северное и Петровское. В Минобороны тогда заявили о продвижении сил в западном направлении.

Британский эксперт Александр Меркурис считает, если киевские власти не согласятся начать переговоры с Москвой, они могут лишиться Харькова и Харьковской области. Он заявил 5 февраля, что эта утрата станет для тяжёлой для ВСУ, потому что город является крупным промышленным центром.

Глава киевского режимаВладимир Зеленский 2 марта признал, что украинские военные не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить российскую армию.