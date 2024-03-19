Полиция назвала самоубийство основной версией смерти тренера Кольцова
Полиция назвала суицид главной версией смерти тренера «Салавата Юлаева» Кольцова
Вашингтон, 19 марта, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Полиция округа Майами-Дейд выдвинула версию, что причиной смерти ассистента главного тренера уфимского ХК «Салават Юлаев» Константина Кольцова стало самоубийство. Об этом 19 марта рассказал детектив Аргемис Колом.
Полицейский сообщил, что правоохранители и пожарные прибыли по вызову в отель St. Regis Bal Harbour Resort в Майами-Бич, осмотрели тело и не обнаружили признаков насильственной смерти.
«Управление полиции Майами-Дейд, Бюро по расследованию убийств, взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства господина Константина Кольцова (17.04.1981)», — процитировало его издание United Press International.
Как сообщало ИА Регнум, о смерти тренера стало известно ранее в тот же день. Кольцову было 42 года. Портал «Белорусский хоккей» уточнил, что он умер в Майами. «Салават Юлаев» опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что причиной смерти тренера стал тромб.
Кольцов родился в 1981 году в Уфе, выступал за новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс» из Казани, «Спартак» и «Питтсбург Пингвинз», в составе «Салавата Юлаева» побеждал в чемпионате России и Кубке Гагарина.
Выступал за сборную Белоруссии, гражданином которой был, участвовал в Олимпийских играх.
Как тренер работал с белорусскими «Динамо», «Брестом» и «Спартаком». По данным портала Sportbox, состоял в отношениях с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.