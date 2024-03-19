Вашингтон, 19 марта, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Полиция округа Майами-Дейд выдвинула версию, что причиной смерти ассистента главного тренера уфимского ХК «Салават Юлаев» Константина Кольцова стало самоубийство. Об этом 19 марта рассказал детектив Аргемис Колом.

Иван Шилов ИА Регнум

Полицейский сообщил, что правоохранители и пожарные прибыли по вызову в отель St. Regis Bal Harbour Resort в Майами-Бич, осмотрели тело и не обнаружили признаков насильственной смерти.

«Управление полиции Майами-Дейд, Бюро по расследованию убийств, взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства господина Константина Кольцова (17.04.1981)», — процитировало его издание United Press International.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти тренера стало известно ранее в тот же день. Кольцову было 42 года. Портал «Белорусский хоккей» уточнил, что он умер в Майами. «Салават Юлаев» опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что причиной смерти тренера стал тромб.

Кольцов родился в 1981 году в Уфе, выступал за новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс» из Казани, «Спартак» и «Питтсбург Пингвинз», в составе «Салавата Юлаева» побеждал в чемпионате России и Кубке Гагарина.

Выступал за сборную Белоруссии, гражданином которой был, участвовал в Олимпийских играх.

Как тренер работал с белорусскими «Динамо», «Брестом» и «Спартаком». По данным портала Sportbox, состоял в отношениях с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.