Москва, 19 марта, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене с 2025 года транспортного налога. Документ 19 марта опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Авторы законопроекта назвали действующий транспортный налог несправедливым, так как он зависит от характеристик автомобиля, а не от того, как часто его используют, хотя эти средства собирают на ремонт и содержание дорог.

«Более справедливой выглядит схема платить государству не за факт владения имуществом, а за интенсивность его использования посредством уплаты соответствующих акцизов», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предполагает признание утратившей силу главу 28 и ряд статей Налогового кодекса России, которые касаются транспортного налога.

«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране», — пояснил инициативу Миронов в комментарии «Известиям».

Как сообщало ИА Регнум, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 1 марта также выступил за отмену транспортного налога. Он сообщил, что направил предложение об этом на рассмотрение правительства. Лидер партии пояснил, что автомобилисты и так платят акцизы на топливо. Политик также отметил важность транспорта в России с её большими расстояниями.

Фракция КПРФ 24 января внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для многодетных семей. Его авторы заявили, что в стране 2,3 млн многодетных семей, но этого не достаточно, а введение льготы позволит стимулировать рост их количества.