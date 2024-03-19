В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2025 года
Москва, 19 марта, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене с 2025 года транспортного налога. Документ 19 марта опубликовали на сайте нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта назвали действующий транспортный налог несправедливым, так как он зависит от характеристик автомобиля, а не от того, как часто его используют, хотя эти средства собирают на ремонт и содержание дорог.
«Более справедливой выглядит схема платить государству не за факт владения имуществом, а за интенсивность его использования посредством уплаты соответствующих акцизов», — говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроект предполагает признание утратившей силу главу 28 и ряд статей Налогового кодекса России, которые касаются транспортного налога.
«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране», — пояснил инициативу Миронов в комментарии «Известиям».
Как сообщало ИА Регнум, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 1 марта также выступил за отмену транспортного налога. Он сообщил, что направил предложение об этом на рассмотрение правительства. Лидер партии пояснил, что автомобилисты и так платят акцизы на топливо. Политик также отметил важность транспорта в России с её большими расстояниями.
Фракция КПРФ 24 января внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для многодетных семей. Его авторы заявили, что в стране 2,3 млн многодетных семей, но этого не достаточно, а введение льготы позволит стимулировать рост их количества.