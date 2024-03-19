Белгород, 19 марта, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Ручная самка кенгуру Беннета по кличке Гранди погибла в зоопарке Белгорода при обстреле города со стороны украинской армии. Повреждения получили экзотариум и вольер кенгуру, животное не выжило.

Эрик Романенко/ТАСС

«К сожалению, Гранди в это время была на улице. Все животные удивительны и прекрасны, но Гранди была особенной. Она переехала к нам из Санкт-Петербурга в 2019 году и сразу же очаровала нас своим дружелюбием, кротостью и бесстрашием. Она с интересом подходила знакомиться, давала себя погладить и очень любила, когда её кормят из рук. Интересно, но при всём изобилии фруктов, ей почему-то особенно нравились виноградные веточки», — сообщило руководство зоопарка в Telegram-канале.

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В публикации отмечается, что никто из сотрудников не пострадал, и все они продолжают ежедневную работу, несмотря на опасность. В память о Гранди сотрудники зоопарка пообещали высадить виноград, как только закончатся боевые действия.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года стало известно, что французские военные инструкторы используют трупы животных для обучения направленных к ним бойцов ВСУ, чтобы те привыкли к «запаху смерти». Один из офицеров рассказал, что по прибытии украинских боевиков на фронт они обязательно испытают шок, поэтому инструктор якобы обязан его минимизировать. По данным СМИ, Украина обратилась к Франции с просьбой подготовить ВСУ к суровым условиям боя, чтобы военные могли действовать в холодных, шумных условиях при недостатке сна.