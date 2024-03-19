Москва, 19 марта, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Международные наблюдатели и эксперты подвели предварительные итоги своей работы на избирательных участках в России 15–17 марта, отметив что всё прошло в соответствии с демократическими стандартами и нормами, сообщила Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

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Наблюдатели за выборами выступили в экспертном центре НОМ, Мониторинговой рабочей группе по выборам, Совете по правам человека, а также в Общественной палате России. Представители международных миссий отметили атмосферу праздника на российских избирательных участках, открытость сотрудников комиссий, техническим решениям, позволяющим использовать различные формы голосования, а также уровнем обеспечения безопасности избирательного процесса.

«Могу подтвердить, что всё прошло в соответствии с демократическими стандартами и нормами», — заявил дипломат, основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте НПО ООН Вито Гриттани, который посетил избирательные участки в Донецке.

Наблюдатель особенно отметил, что условия, созданные для голосования граждан с ограниченными физическими возможностями.

Грузинский политолог, журналист Васо Капанадзе подчеркнул, что на выборах обеспечили всеобщее избирательное право и тайное голосование. В России его удивили возможности голосования для тех, кто не сможет посетить участок и находится в другом регионе. Как пояснил наблюдатель, в Грузии такая категория избирателей, находится за пределами выборов.

Основатель и главный редактор новостного портала «21st Century Wire», журналист Патрик Хеннингсен опроверг сообщения западных СМИ о голосовании в новых регионах «под дулом автомата». Напротив он обратил внимание на то, что обстановка на участках была праздничной, а голосование добровольным.

«На Западе говорят, что в России прошли фейковые выборы, при этом ни подтверждений, ни аргументов, ни ссылок на какие-то организации не приводится. Они просто говорят это, как утверждение», — заявил независимый журналист, писатель Томас Рёпер.

В свою очередь бывший член палаты представителей США Синтия Энн МакКинни указала на очевидные недостатки американской избирательной системы. В России она увидела истинное уважение к волеизъявлению граждан.

По мнению члена парламента Шри-Ланки Мадхура Витанаге, выборы в России — не рядовое событие, а праздник для людей. Наблюдать рассказал, что люди приходят на выборы осознанно, и атмосфера на избирательных участках праздничная.

«От себя могу сказать, что люди приходят дружелюбные и открытые, они гордятся государством и страной, где они живут», — отметил Витанаге.

Немецкий депутат Ольга Петерзен оценила технические и технологические решения, применяемые на выборах. Терминалы для голосования, возможность проголосовать онлайн — это уровень, который в Германии не то что не наблюдается, он пока еще и не предвидится, подчеркнула она. Член Национального избирательного совета Колумбии Альба Лусия Веласкес Эрнандес также отметила высокий технический и технологический потенциал, цифровые инструменты, которые работают на повышение прозрачности выборов.

Наблюдатель из Камбоджи Чхит Кимьеат рассказал, что в ходе посещения избирательных участков не заметил каких-либо нарушений. Особенно он обратил внимание на обеспечение безопасности во время голосования.

Независимый наблюдатель, генеральный секретарь одной из политических партий Индии Раджеш Багха пообещал написать книгу для того, чтобы люди в Индии узнали, как проходят выборы в России. Он рассказал, что предпочитал общаться с голосующими и сотрудниками избирательных комиссии не через переводчиков, а лично, пользуясь переводчиком. Это, по его словам, позволило получить больше информации.

Экс-председатель комитета по иностранным делам парламента Италии, президент Итальянского института БРИКС Вито Розарио Петрочелли заявил, что было крайне важно иметь возможность наблюдать за всеми аспектами электорального процесса в России.

«Если сравнивать голосование в России с Италией, больше всего выделяются прозрачные урны: в Италии они закрытые», — подчеркнул он.

Для президента Национальной комиссии социальных организаций республики Уругвай Хуана Фаравелли посещение России стала своего рода вызовом, но о принятом решении он не жалеет. Он видел достаточно много пожилых людей, которые приходили на избирательные участки с радостью. Так, на одном из участков он встретил людей старшего возраста, которые отдали свои голоса онлайн, а потом пришли на участок просто пообщаться и прикоснуться к празднику. Одной из таких женщин было 94 года. Наблюдатель счёл крайне интересной идею с переносными урнами и КОИБами, оценив прогрессивную организацию выборов.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. При рекордной явке в 77,44% за действующего главу государства проголосовали порядка 76 млн россиян. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов заручился поддержкой 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») проголосовали 3,85% избирателей. На последнем месте с результатом 3,20% кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.

В ходе выборов президента не выявили жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией, отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.