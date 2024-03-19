Москва, 19 марта, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Прошедшие выборы президента стали уникальными по многим причинам, заявили ИА Регнум эксперты. Помимо рекордной явки и рекордного количества голосов, отданных за Владимира Путина, было опровергнуто казавшееся прежде незыблемым электоральное правило — «за Путина в основном голосуют сельские жители, а не городские».

Юлия Карнаева ИА REGNUM

Однако в этот раз, по данным ЦИК, разница между городом и селом составила всего около 3%.

Как отметил в беседе с ИА Регнум политолог Антон Хащенко, разница сократилась, и одной из главных причин стало единение людей вокруг власти в условиях внешнего давления.

«Абсолютное большинство граждан отдало свой голос за того, в ком уверено и с кем связывает свои надежды. В этом смысле совершенно не важно, где человек живет — в сельской местности или городской, представитель ли он интеллигенции или рабочих профессий», — сказал эксперт.

Он отметил, что в России прошли особенные выборы в особенной ситуации. По сути это был референдум о поддержке курса президента и во внешней, и во внутренней политике.

Говоря о внешнеполитическом аспекте, политолог указал, что во время предыдущих выборов, в 2018 году, ситуация в стране и мире оставляла место для некоторой доли недоверия к информации об агрессивном настрое Запада против России. Но сейчас ситуация очевидна, уточнил Хащенко. Информационная война против России приняла тотальный характер.

Дополнительным раздражителем для людей стали попытки вооружённых формирований вторгнуться с территории Украины в Белгородскую область накануне и в ходе голосования. Фактически действия врага стимулировали своего рода явку, отметил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Именно этим, по оценке эксперта, объясняется тот факт, что в Белгороде за Путина проголосовало свыше 89%, а явка там оказалась выше среднероссийской (более 85%).

Мендкович также уверен, что в течение долгого времени, до февраля 2022 года, для значительной части российского общества выступал раздражителем отказ властей от силового решения проблемы возрождения нацизма на Украине. Начало спецоперации, по мнению аналитика, сплотило россиян, даже несмотря на тяготы и стресс, связанные с конфликтом. Люди ждали решения проблемы: пусть и жёстких, но однозначных шагов.

В свою очередь, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан подчеркнул, что власти не урезают затраты на социальную сферу, а наоборот — увеличивают. Кроме того, в городах происходит экономический подъём, поскольку многие промышленные предприятия работают с повышенной загрузкой.

«Народ вернулся на заводы, получает весьма неплохие деньги. В этом плане всё хорошо, благосостояние выросло. Поэтому города стали более консервативными в своих взглядах», — указал эксперт.

Небывалый патриотический подъём, вызванный в первую очередь ясным образом будущего, стал решающим фактором активности россиян на выборах президента страны 15–17 марта и предопределил выбор людей в пользу действующего главы государства, рассказали эксперты ИА Регнум.

Явка на выборах президента России в 2024 году составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны, заявила 18 марта председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По итогам подсчёта 100% избирательных протоколов — Владимир Путин одержал победу на выборах президента России, набрав 87,28%.

В свою очередь, российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал эту победу закономерной. Он отметил, что люди верят президенту, поскольку видят результаты его усилий по улучшению жизни граждан, развитию страны, социальной сферы.