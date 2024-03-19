Москва, 19 марта, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Продукт Сбера «Накопительный счет Премьер» назвали самым выгодным накопительным счетом с начислением процента на ежедневный остаток. Такие данные приводит издание «Аргументы и факты» со ссылкой на агентство Frank RG.

При расчете суммы дохода при размещении 1 миллиона рублей на 1 год без пополнения и снятия наличных такой счет позволит заработать клиентам Сбера 115 705 в год, подсчитали аналитики Frank RG.

Вторую строчку по выгодности накопительных счетов занял Банк ГПБ, на третьем месте — ВТБ. По мнению экспертов, размещение денег на счетах в крупных банках — это надежный способ хранения денег, к тому же есть вроятность получить комфортную ставку.

С начала года почти 6 млн клиентов — физических лиц Сбера открыли срочные вклады и накопительные счета. Портфель Сбера за этот период вырос более чем на 800 млрд рублей.