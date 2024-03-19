Мурманск, 19 марта, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Научно-исследовательский центр открыли в Мурманской области компания «ФосАгро» и Российская академия наук. В структуре Кольского научного центра РАН новый НИЦ займется изучением вопросов переработки труднообогатимых апатит-нефелиновых руд.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

В церемонии торжественного открытия приняли участие президент Российской академии наук Геннадий Красников, заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, генеральный директор Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников и директор кировского филиала АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») Андрей Абрашитов.

Научно-исследовательский центр — результат сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ, Кольского научного центра РАН и агрохимического гиганта «ФосАгро». Как подчеркнул Геннадий Красников, такая связь между промышленностью, передовыми российскими компаниями и академической наукой очень важна для экономической независимости страны и в целом для развития науки. «Сегодня как никогда очень важно, чтобы научные исследования были востребованы и, в частности, крупными российскими компаниями. Проблема обогащения труднообогатимых апатит-нефелиновых руд сегодня крайне актуальна не только для компании «ФосАгро», но и для экономики страны в целом. И я уверен, что она здесь будет успешно решена», — заявил Красников.

Исследования в новом научном комплексе будут направлены на достижение максимально возможного извлечения полезного компонента при стабильно высоком качестве апатитового концентрата на обогатительных фабриках кировского горно-обогатительного комплекса «ФосАгро» в условиях изменчивости минерального состава руды. Центр будет вести собственные научно-прикладные исследования и формировать задания для привлечения профильных высших учебных заведений, академических и отраслевых институтов для решения сложных междисциплинарных задач обогащения апатит-нефелиновых руд. Также здесь будут заниматься минералогическими исследованиями, разработкой оптимальных режимов рудоподготовки, составлением карты запасов руды и разработкой новых технологий использования эффективных и экологически безопасных флотационных реагентов.

На строительство нового здания научно-исследовательского центра, его оснащение лабораторным и опытно-промышленным оборудованием, мебелью и оргтехникой компания «ФосАгро» направила около 500 млн рублей. «Уверен, что новый научно-исследовательский центр позволит нам в многолетней перспективе гарантировать высокое качество продукции не только кировского филиала АО «Апатит», но и сохранить уникальные характеристики минеральных удобрений, выпускаемых компанией «ФосАгро», поможет нам и впредь оставаться гарантом продовольственной безопасности России», — подчеркнул Михаил Рыбников.

Елена Дягилева отметила важность открытия центра не только для развития промышленности Кольского Заполярья, но и для экономики всей страны. «Арктическая зона — стратегически важная территория. Наше геополитическое положение ставит перед органами власти, предприятиями и организациями, работающими здесь, комплекс задач, требующих надежных решений для эффективного освоения природных богатств», — заявила она. По мнению заместителя губернатора Мурманской области, важно, чтобы промышленность региона действовала в плотном взаимодействии с научным сообществом, чтобы достижения исследователей работали на развитие области и на благо экономики всей страны.

«Результатом консолидации усилий является открытие нового научно-исследовательского центра. В год 300-летия Российской академии наук это особенно ценно и почетно», — сказала Елена Дягилева.