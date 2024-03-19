Лондон, 19 марта, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Короля Великобритании Карла III впервые заметили на публике после появившихся слухов о его кончине. Его фотографии 19 марта опубликовал Букингемский дворец, сообщила газета Daily Mail.

Pool/Global Look Press Король Великобритании Карл III

На снимках, размещённых на странице королевской семьи в социальных сетях, короля запечатлели через стекло автомобиля. Он покидал Виндзорский замок, направляясь в Кларенс-хаус ― лондонскую резиденцию королевской семьи.

В подписи к фото сообщается, что Карл III встретился с ветеранами Корейской войны в Букингемском дворце с целью отметить 70 лет со дня подписания перемирия.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года британский монарх обратился к врачам из-за проблем с простатой. 26 января стало известно, что Карла III госпитализировали, а через несколько дней выписали из больницы.

У него 6 февраля диагностировали рак. Болезнь обнаружили на ранней стадии. По некоторым данным, от проведения химиотерапии король отказался. Впервые с момента диагностирования онкозаболевания Карл III появился на публике 11 февраля. Вместе с королевой Камиллой он посетил службу в приходской церкви святой Марии Магдалины на территории поместья в Норфолке.

The Daily Express 29 февраля написало, что правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III. Так, план похорон Карла III называли «Менайский мост». В нём, в частности, указано, как сообщат о смерти по различным каналам связи, что произойдёт во время официальной траурной церемонии и как пройдут сами государственные похороны. Мера также нацелена на обеспечение плавного перехода власти к принцу Уильяму.

В Сети 18 марта начали распространять якобы скриншот с сайта Букингемского дворца, где говорилось о скоропостижной смерти Карла III. Однако ни на ресурсах официальных британских СМИ, ни на сайте дворца такой информации не было.

В тот же день пресс-служба Букингемского дворца опровергла эти сообщения и заявила, что британский монарх продолжает вести официальные и частные дела.