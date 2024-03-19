Москва, 19 марта, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Родившаяся в Одессе телеведущая Регина Тодоренко получила российское гражданство. Об этом стало известно KP.RU 19 марта.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Регина Тодоренко

«В прошлом году Украина ввела санкции против Регины, при этом она продолжала работать в России, имея лишь украинское гражданство. Сайт KP.RU выяснил, что на днях Регина Тодоренко всё-таки получила гражданство России и пополнила ряды звёзд, решивших получить паспорт РФ. Ранее гражданство получила Любовь Успенская, а украинская певица Ани Лорак подала заявление на получение российского паспорта», — говорится в статье.

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году и начинала медийную карьеру на Украине. В 2014 году она стала ведущей трэвел-шоу «Орёл и решка», благодаря которому стала известна в России, после чего приняла решение развивать карьеру в стране. В 2018 году вышла замуж за российского певца Влада Топалова, у пары двое сыновей. В настоящее время Тодоренко участвует в проекте «Маска» на телеканале НТВ как член жюри и в «Новой Фабрике звёзд» на ТНТ в качестве ведущей отчётных концертов.

Как сообщало ИА Регнум, певица Ани Лорак (Каролина Куек), родившаяся в Черновицкой области Украины, в феврале подала заявление на получение российского паспорта. Ещё в 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов советовал ей сделать это и обещал содействие. Тогда представитель артистки заявил, что она не собирается менять гражданство.

В начале марта стало известно, что балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства за поддержку президента России Владимира Путина и специальной военной операции на Украине. Артистка, имеющая второе гражданство России, заявила, что остаётся «со своей страной и со своим президентом».

В один из дней выборов президента России, 17 марта, пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван попросил Путина о российском гражданстве. Живущий в Австралии, куда он переехал с матерью и братом после её развода с нынешним украинским главнокомандующим, мужчина пришёл к избирательному участку в российском посольстве и заявил о желании принять гражданство.