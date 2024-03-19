Москва, 19 марта, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Директор народного артиста Валерия Леонтьева Борис Чигирёв сообщил, что певец решил завершить концертную деятельность. О причинах такого решения ИА Регнум рассказал племянник Леонтьева Юрий Рудой. По его словам, певцу тяжело в 75 лет выступать в экстравагантных нарядах. Также Юрий Рудой пролил свет на семейную тайну, о которой более 20 лет спорят журналисты.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Валерий Леонтьев

Директор певца Борис Чигирёв сообщил, что Валерий Леонтьев принял решение уйти со сцены из-за возраста. Также Чигирёв отметил, что не стоит ожидать прощального тура — его не будет. 69-летний племянник артиста Юрий Рудой отметил, что Валерий Леонтьев чувствует себя хорошо, а выступать отказывается из-за эпатажности своих шоу — откровенные костюмы просто не смотрятся и не соответствуют возрасту артиста.

«Чувствует он себя изумительно. А выступать не хочет, потому что в 75 лет тяжело придерживаться стилю, который он выбрал», — сказал Юрий.

Также Юрий объяснил, почему Валерий Леонтьев выбрал США, как основную локацию для жизни, и до сих пор публично не высказался об СВО.

«Он туда переехал, потому что у него там жена. Свою позицию об СВО он не говорит, потому что в силу возраста хочет оставаться нейтральным. Раньше он ездил в Афганистан, Чечню, Крым и Чернобыль», — вспомнил Юрий.

Валерий Леонтьев действительно неоднократно поддерживал советские и российские вооружённые силы в горячих точках. Также певец радовался присоединению Крыма и после референдума гастролировал по крупным городам полуострова с концертами, за что был включён в базу украинского интернет-ресурса «Миротворец».

Не обошли стороной и семейную тайну Валерия Леонтьева. Почти 20 лет журналисты пытаются найти доказательства подлога документов и выяснить правду о том, кто является настоящей матерью Валерия Леонтьева. По документам, родители Валерия Леонтьева Екатерина Клюц и Яков Леонтьев. Считается, что Валерий поздний ребёнок — его Екатерина родила в 43 года. Помимо Валерия в семье была ещё дочь Майя. Она старше своего брата на 19 лет. После её похорон в январе 2005 года стали появляться сообщения в СМИ, что именно она Майя Рудая (Леонтьева) является настоящей матерью Валерия. Об этом журналистам заявлял близкий друг певца Александр Богданович. Подруга скончавшейся Майи Яковлевны также подтвердила эту версию журналистам. По её словам, в 1949 году Майя переехала вместе с родителями в деревню Новикбож Республики Коми уже беременной. Когда малыш появился на свет, его назвали Валерием, а родителями записали бабушку и дедушку, чтобы Майе было проще в дальнейшем обустроить свою жизнь.

Спустя 19 лет после смерти Майи её сын Юрий Рудой рассказал ИА Регнум, что Валерий Леонтьев на самом деле его брат.

«Валерий мне не дядя. Он мой брат», — заявил Юрий Георгиевич.

По словам Юрия, с братом они общаются редко. Денег у Валерия Юрий никогда не просил, да и вообще денежный вопрос в их семье никогда не стоял остро — Леонтьев до самой смерти обеспечивал свою мать Майю Яковлевну.

Артисту 19 марта исполнилось 75 лет. С начала 2022 года он не ездит с концертами по стране и отказывается от общения со СМИ. Помимо того, Леонтьев не появлялся на публичных мероприятиях и отказался от участия во всех музыкальных фестивалях и премиях.