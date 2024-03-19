Канберра, 19 марта, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко устроил скандал из-за того, что австралийский телеканал ABC показал документальный фильм британского режиссёра Шона Лангана о специальной военной операции, в котором представили позицию российский бойцов. Об этом 19 марта сообщило новостное подразделение телеканала ABC News.

РИА Новости / Станислав Красильников

«Австралийской радиовещательной корпорации должно быть стыдно, что она выпустила в эфир полную чушь», — процитировало издание главу украинской дипмиссии.

Сообщается, что посол сначала обратился в министерство связи Австралии, где ему рекомендовали сообщить о претензиях руководству телекомпании. На телеканале заявили, что австралийцы имеют право на собственную точку зрения, а фильм Лангана показывают по всему миру.

«Инновационный документальный фильм режиссера Шона Лангана предлагает человеческий взгляд на жизнь на линии фронта в России», — пояснили на ABC News.

Как сообщало ИА Регнум, фильм Лангана также опубликовал британский канал ITV. В феврале парламент Великобритании потребовал снять картингу с эфира, но руководство канала отказалось это сделать, назвав его примером независимой журналистики, раскрывающей гуманитарную сторону конфликта.

Президент России Владимир Путин в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что в странах Запада извращают и передёргивают то, что говорится о причинах начала СВО. Глава государства отметил, что западные СМИ приписывают ему то, что он не говорил.