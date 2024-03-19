* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Вашингтон, 19 марта, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Иноагент Артур Смольянинов (признан в России иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) спел в Вашингтоне у посольства России, приколов к футболке значок с флагом украинского «Легиона «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории России). Видео он выложил в интернет.

Кадр из видео

Выступление Смольянинова состоялось в прошлые выходные.

Как сообщало ИА Регнум, Смольянинов осенью 2022 года сбежал из России, живёт в Латвии. В январе 2023 года он публично заявил, что готов участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. По его словам, даже если Россия превратится в радиоактивный пепел, его это не тронет.

В январе 2024 года в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) Смольянинов заявил, что готов выступать перед украинскими военными, но не хотел бы предавать гласности информацию о таких концертах. Он думал, что беседует с руководителя офиса главы киевского режима Андреем Ермаком.

В конце февраля он рассказал, что в Латвии зарабатывает на жизнь игрой в переходах и выступлениями под гитару в кафе.

По словам российского актёра, народного артиста РСФСР Василия Ливанова, русские актёры могут состояться не только в России, а такие эмигранты, как Смольянинов, не могут сделать карьеру за рубежом, потому что им не хватает таланта.

Как отметил российский актёр Сергей Селин, такие как Смольянинов считают США примером всего самого лучшего. Россию они считают злом и плохо переносят ситуацию, в которой Россия «прищемила хвост» Западу.