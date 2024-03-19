Москва, 19 марта, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Global Look Press/Kremlin Pool

Кадыров рассказал, что пожелал Путину неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на государственной службе. Чеченский лидер также высказал поддержку действующего курса во благо будущего страны.

В ходе разговора Путин отметил, что результат, который показала Чечня на выборах, не остался незамеченным, подчеркнул Кадыров. Он добавил, что российский лидер гордится им и выразил благодарность каждому, кто поддержал его в ходе голосования.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России впервые проходили в трёхдневном формате с 15 по 17 марта.

По итогам обработки 100% протоколов Путин одержал победу с результатом 87,28%.

При этом, по данным ЦИК, Путин набрал подавляющее количество голосов среди имеющих право голоса на выборах. При рекордной явке в 77,44% за Путина проголосовали порядка 76 млн россиян.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, итоговые результаты Путина на выборах являются уникальными и отражают высочайший уровень поддержки кандидата россиянами.

Также Путина ранее с победой на выборах поздравили лидеры ещё ряда стран. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Ирана Эбрахим Раиси направили поздравительные телеграммы. Также Путина поздравили в телефонном разговоре президент Белоруссии Александр Лукашенко, главы Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на выборах главы государства. Он отметил, что уверен в том, что Россия под руководством Путина сумеет достичь ещё больших успехов в развитии и строительстве государства.