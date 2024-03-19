Белгород, 19 марта, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Два беспилотника-камикадзе украинских войск атаковали село Долгое в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом 19 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе», — написал он.

По словам Гладкова, после взрыва первого украинского беспилотника загорелся автомобиль, однако водитель и пассажиры успели из него выбежать и не пострадали.

Второй дрон ВСУ упал на одну из улиц населённого пункта и взорвался, и в этом случае всё обошлось без последствий, добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 марта Гладков написал, что в результате воздушной атаки посёлка Разумное в Белгородском районе пострадали три мирных жителя, включая 14-летнего подростка. Он уточнил, что все пострадавшие получили всю необходимую медицинскую помощь.

Позднее в этот же день глава Белгородской области сообщил, что число пострадавших при обстреле ВСУ посёлка Разумное возросло до четырёх человек. По его словам, 15-летний подросток получил множественные осколочные ранения, его доставили в областную детскую больницу.