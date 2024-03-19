Берлин, 19 марта, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон ждут «правильный момент» для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава немецкого правительства 19 марта на конференции Europe 2024 в Берлине.

IMAGO/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон

Шольц напомнил, что, как и ряд других политиков, обсуждал с Путиным ситуацию на Украине более года назад.

«Переговоры были более года назад. То же самое и у других, кто активно с ним разговаривал, в том числе Эммануэль Макрон. Мы оба сказали, что сделаем это вновь, но нужен правильный момент», — заявил канцлер.

Он добавил, Западу нужно послать России чёткий сигнал о готовности поддерживать киевский режим до тех пор, пока это будет необходимо. Шольц считает это залогом достижения «справедливого мира».

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на противоречивость заявлений Парижа и Берлина, в которых сочетаются угрозы и оскорбления в адрес Москвы с заявлением о готовности к переговорам. Он объяснил это имитацией добрых намерений, цель которой использовать ложь и манипуляции для сохранения власти.

Президент России Владимир Путин 13 марта очередной раз заявил о готовности вести переговоры по Украине. Он подчеркнул, что они должны учитывать реальную ситуацию, а не пожелания, возникшие после употребления психотропных веществ.