Москва, 19 марта, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Министерство финансов России видит ряд лазеек схемы налоговой оптимизации при оплате налога на доходы физических лиц и в сфере розничной торговли на электронных площадках, которые необходимо закрыть, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов 19 марта на коллегии Федеральной налоговой службы.

Антон Вергун / ТАСС

«Есть механизмы налоговой оптимизации, в том числе НДФЛ, они достаточно давно были заложены, и конечно, если мы говорим о повышении справедливости налогообложения, то те механизмы налоговой оптимизации, которые есть в НДФЛ, — необходимо будет выравнять условия», — процитировало замминистра агентство «Прайм».

Сазанов также назвал большой проблемой ситуацию в сфере интернет-торговли. Он заявил о необходимости выровнять условия работы для неё с условиями для предприятий традиционной розничной торговли.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил о необходимости модернизировать налоговую систему и с учётом изменений зафиксировать её основные параметры до 2030 года. Необходимо более справедливое распределение налоговой нагрузки, новые условия также должны способствовать выполнению долгосрочных инвестиционных проектов, отметил президент.

18 марта Путин на встрече с кандидатами, баллотировавшимися на пост президента, призвал вместе работать на развитие России. Он в том числе заявил о предложениях изменить налоговую систему. Глава государства подчеркнул, что это нужно делать очень аккуратно и создать такие механизмы, которые будут стабильно работать не менее шести лет.