Москва, 19 марта, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций золотодобывающей компании «Хайлэнд Голд». Об этом стало известно 19 марта.

Игорь Егоров/РИА Новости

«Разрешить совершение сделки по приобретению 100% акций международной компании акционерное общество «Хайлэнд Голд», принадлежащих «Хайлэнд Голд Майнинг Лимитед», — говорится в соответствующем распоряжении.

«Хайлэнд Голд» — золотодобывающая компания с активами в России и Центральной Азии, один из десяти крупнейших золотодобытчиков России с основными проектами в Хабаровском крае, Забайкалье, на Чукотке и на Камчатке. Компанию учредили в 2002 году на базе предприятия «Многовершинное». Спустя год инвестором компании стал крупнейший мировой золотодобытчик Barrick Gold Corp., позже продавший свою долю. В 2007 году более 40% акций выкупила инвесткомпания Millhouse. В 2021 году «Хайлэнд Голд», уже находясь под руководством предпринимателя Владислава Свиблова, приобрела активы «Золота Камчатки» и Trans-Siberian Gold. В 2022 году компания заявила о покупке российских активов канадской Kinross Gold, вскоре сделка состоялась. В июне 2022 года «Хайлэнд Голд» объявила о продаже месторождения Чульбаткан из бывших активов Kinross. С ноября 2023 года Свиблов и «Хайлэнд Голд» находятся под санкциями Великобритании.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству выступил с инициативой законопроекта, упрощающего выкуп акций у акционеров из недружественных стран. Член комитета Артём Шейкин тогда пояснил, что акционерами многих публичных АО выступают не только россияне, но и представители недружественных государств, поэтому нужен закон, минимизирующий требования по предложениям для недружественных акционеров для более быстрого и эффективного их выхода из экономически значимых обществ.

Путин 20 февраля 2024 года подписал распоряжение о разрешении продать акции горнорудной компании АО «Полиметалл» на основании подписанного в августе 2022 года указа о спецмерах в ответ на недружественные действия ряда государств и организаций. В марте один из крупнейших производителей серебра и золота компания Polymetal закрыла сделку по продаже 100% акций «Полиметалла» (холдинговая компания российских активов) компании «Мангазея плюс».