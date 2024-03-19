Москва, 19 марта, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что причиной смерти тренера Константина Кольцова стал тромб. Об этом пресс-служба клуба сообщила 19 марта.

Петр Ковалев/ТАСС Константин Кольцов

«Информация о том, что хоккейный клуб «Салават Юлаев» якобы подтвердил информацию о причине смерти (тромб), не соответствует действительности. Мы никому ничего не подтверждали, с нами никто не связывался. Большая просьба, в такой ситуации не распространять фейки», — ответили в клубе на соответствующий запрос «Матч ТВ».

Как сообщало ИА Регнум, о смерти тренера стало известно ранее в тот же день. Кольцову было 42 года. Клуб выразил соболезнования родным и близким.

Константин Кольцов родился в 1981 году в Уфе. В период игровой карьеры выступал за новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс» из Казани, «Спартак» и «Питтсбург Пингвинз», в составе «Салавата Юлаева» становился победителем чемпионата России и Кубка Гагарина.

За сборную Белоруссии, гражданином которой был, выступал с 1999 года, участвовал в Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере. Как тренер впоследствии работал в минском «Динамо», «Бресте» и «Спартаке». По данным портала Sportbox, состоял в отношениях с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.