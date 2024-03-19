Москва, 19 марта, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Суд приговорил экс-заместителя министра просвещения России Марину Ракову к пяти годам колонии по делу о хищении в размере 50 млн рублей.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ Марина Ракова

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«Признать виновной Ракову М. Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласил в зале суда приговор судья Алексей Бобков.

Суд также принял решение взыскать с Раковой 2,8 млн рублей в пользу РАНХиГС в счёт возмещения ущерба и штраф в размере 900 тыс. рублей, а также оставил бывшую замглавы Минпросвещения на свободе до вступления приговора в силу.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Никулинский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Отмечалось, что суду неясна позиция фигуранта дела, бывшего сотрудника Фонда новых форм развития образования Евгения Инкина.

Помимо него в деле фигурирует его коллега из ФНФРО Евгений Закиз, проректор РАНХиГС Иван Федотов, юрисконсульт «Шанинки» Кристина Крючкова и гражданский муж Раковой Артур Стеценко. По мнению следователей, эти лица фиктивно трудоустраивали сотрудников Минпросвещения в структурные подразделения РАНХиГС и занимались хищением средств в процессе реализации федерального проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование». Общий ущерб оценили в 50 млн рублей.

По версии следствия, в период с февраля 2018 года по май 2019 года Ракова на должности замминистра просвещения обеспечила фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения на должности научных сотрудников в РАНХиГС. При этом только неработающий в фонде Стеценко получил выплат более чем на 7,7 млн рублей. Правоохранители в октябре 2021 года задержали Ракову, а затем Зуева. В 2023 году они признали свою вину, как и большая часть других фигурантов дела.