Варшава, 19 марта, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Потери в живой силе в рядах Вооружённых сил Украины в самом деле могут превышать все озвученные ранее данные. Вопрос лишь в том, как именно подсчитывать. Однако озвученная в Польше информация о том, что Украина потеряла миллионы боеспособных кадров, указывает в первую очередь на внутриполитическую активность польского генералитета. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

Ранее 19 марта бывший глава генштаба армии Польши генерал Раймунд Анджейчак оценил потери Украины в конфликте с Россией в несколько миллионов человек.

Названная польским генералом цифра, конечно, выглядит чрезмерной, указал эксперт. Но надо понимать, что эта информация явно рассчитана на внутреннего потребителя, то есть польского обывателя.

«Сейчас напряженная ситуация в польском обществе в контексте соседства с Украиной. Все видели, как активно они дружили, но в Польше не забыли Волынскую резню. Все видели, как на Украину через польскую территорию шли танки, боеприпасы. Больше всего наёмников туда поехало именно из Польши. Но поляки видят, что аграрная продукция Украины практически выбила почву из-под их сельхозсектора. Речь даже не о том, чтобы польские фермеры получали прибыль, а о том, чтобы они выжили», — поделился Кошкин.

Да и на высоком официальном уровне между Варшавой и Киевом сложилась далёкая от прежней, весьма недружественная атмосфера, добавил собеседник ИА Регнум. На этом фоне любая негативная информация о состоянии Украины, и прежде всего — её Вооружённых сил, прозвучавшая из уст авторитетного польского источника в самой Польше, выглядит именно как критика в адрес украинской стороны.

Но не только, уточнил эксперт. Не следует забывать об исторических амбициях нынешней польской политической верхушки, которая грезит восстановлением Речи Посполитой от Балтики до Чёрного моря. Кошкин уверен: безотносительно того, на чём сейчас стараются акцентировать внимание польские СМИ, замыслы армейских верхов Польши устремлены к бывшим «восточным территориям», в числе которых — западные области Украины.

Впрочем, информация о том, что нехватка военнослужащих на Украине существенно превышает озвученную ранее цифру в 700 тысяч (которых киевский режим якобы недосчитался по неясным причинам), может иметь под собой определённую основу, уточнил военный политолог. Говоря о потерях Украины, отставной генерал польского генштаба мог иметь в виду в том числе тех потенциальных украинских бойцов, которые с начала спецоперации в феврале 2022 года покинули Украину, а также не уехавших, но пока успешно таящихся от мобилизации потенциальных штурмовиков ВСУ.

Ранее экс-глава ЦРУ США Дэвид Петреус, как сообщало ИА Регнум, признал, что ВСУ, помимо оружия и боеприпасов, не хватает живой силы. Он призвал украинское руководство пересмотреть порядок призыва и расширить мобилизацию.

В свою очередь независимый военный эксперт Александр Храмчихин заявил ИА Регнум, что киевскому режиму, скорее всего, придётся объявлять всеобщую мобилизацию. А военный политолог Александр Перенджиев назвал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о «миллионной» украинской армии манипуляцией, цель которой — получение дополнительной помощи от Запада.

Министр обороны России Сергей Шойгу в конце февраля рассказал об обстановке в зоне спецоперации и о потерях украинской армии. По его словам, ВСУ теряют не менее 800 человек в сутки, а также по 120 единиц оружия и техники. Шойгу уточнил, что за время спецоперации украинские военные потеряли свыше 444 тыс. человек.