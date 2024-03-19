Лондон, 19 марта, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Поиски нового Джеймса Бонда вышли на финишную прямую, роль британского шпиона официально предложили актёру Аарону Тейлору-Джонсону. Об этом сообщила газета The Sun, ссылаясь на источник.

Billy Bennight Аарон Тейлор-Джонсон

Собеседник издания отметил, что, по всей вероятности, 33-летний актёр, известный по франшизе «Пипец», подпишет контракт уже на этой неделе.

Авторы уточнили, что кинокомпания EON Productions, которая снимает фильмы об агенте 007, намерена начать съёмки нового фильма в этом году.

«Бонд — это работа Аарона, если он захочет принять её. Официальное предложение лежит на столе, и они ждут ответа», — сообщил собеседник газеты.

Инсайдер отметил, что теперь всё зависит от самого актёра. Чем быстрее он даст согласие на съёмки, тем скорее кинокомпания объявит их старт.

Если Джонсон даст согласие, то он сменит Дэниела Крейга, который последние 15 лет играл главную роль в фильмах про Бонда. Крейгу было около 30, когда он согласился на эту роль, отметили авторы публикации.

В 2006 году Крейг сыграл британского шпиона в картине «Казино Рояль». Затем он снялся в фильмах «Квант милосердия», «Скайфолл» и «Спектр», а затем в 2021 году сыграл в ещё одной картине «Не время умирать».

В материале уточнили, Тейлор-Джонсон уже прошёл кинопробы для франшизы о Бонде в 2022 году.

«Мне кажется очаровательным и чудесным, что люди видят меня в этой роли. Я воспринимаю это как большой комплимент», — признался актёр в беседе с журналистами на прошлой неделе.

Источник сообщил изданию, что Тейлор-Джонсон, «возможно, не самый известный в своей области, но он невероятно талантливый актер».

«Его роль в «Под покровом ночи» показала глубину как актёра. Он идеальный человек для роли Бонда и хорошо продолжит с того места, на котором остановился Дэниел», — подчеркнул инсайдер.

Как передавало ИА Регнум, британского актёра Дэниела Крейга наградили рыцарским орденом Святых Михаила и Георгия. Его исполнителю роли Джеймса Бонда вручила принцесса Анна. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Отмечается, что такой награды он удостоился за заслуги в области кино и театра.