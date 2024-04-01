Москва, 1 апреля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. На международной выставке-форуме «Россия» в Москве набирает обороты Фестиваль профессий. До 12 апреля гости мероприятия узнают об особенностях трудоустройства в самых разных отраслях, востребованных специальностях, а также поучаствуют в мастер-классах, квестах и викторинах. Всего для них пройдет 150 мероприятий от 120 работодателей и более 100 образовательных учреждений.

Правительство России Фестиваль профессий проходит на выставке-форуме «Россия»

Подготовка квалифицированных специалистов — одно из ключевых направлений в развитии страны. И многообразие профессий, представленных на ВДНХ, поможет молодежи определиться с будущим. А тем, кто уже сделал свой выбор, фестиваль предоставляет возможность найти работу, отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«В день завершения Фестиваля — 12 апреля — состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Как и в прошлом году, во всех регионах страны будет организован единый день, когда соискателям будут представлены вакансии различных отраслей экономики, а также возможности для профессионального обучения и развития», — отметила Голикова.

«Перезагрузка» служб занятости в России проходит благодаря развитию нацпроекта «Демография»: открываются новые современные кадровые центры «Работа России», меняется формат услуг и подход к их оказанию. В скором времени заработают и новые национальные проекты — «Молодежь России» и «Кадры», о которых объявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Представленные на выставке «Россия» профессии можно будет буквально «потрогать руками». Например, в день открытия фестиваля благодаря команде из Самарской области посетители смогли ощутить себя операторами дистанционного пульта управления на производстве, а участники из Пензенской области помогли гостям опробовать роль контролера качества продукции и технического процесса. Педагоги школы программирования «АйДаКодить» провели интерактивную лекцию о ключевых бизнес-процессах в ИТ-компаниях и поделились механизмом создания стартапа.

«Были затронуты вопросы о том, как подготовить специалистов, готовых к вызовам современного рынка труда, и какие навыки необходимо развивать для успешной карьеры в ИТ», — отметили в компании.

Правительство Липецкой области

Специалисты кадрового центра Калужской области представили гостям профориентационные игры, а преподаватели Калужского техникума электронных приборов подготовили призы и уроки по лего-моделированию, а также показали посетителям, как из простых вещей с применением программного обеспечения создается робот. Показали на площадке и процесс разработки и производства беспилотников.

Помимо прочего, особое внимание в программе фестиваля уделено поддержке талантов в регионах. Обсуждение этой темы организовала команда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры совместно с нефтяными компаниями. А Ямало-Ненецкий автономный округ продемонстрировал гостям возможности VR-тренажеров профессионального обучения. Представители Карелии подготовили для фестиваля мастер-класс по золотошвейному мастерству, а команда из Подмосковья пригласит на стенд Минтруда ученых, которые расскажут, как попасть в науку, и продемонстрирует химические и физические опыты.

Правительство Липецкой области

Мероприятия Фестиваля профессий проводятся в экспозиции «Семья. Работа. Долголетие» (павильон С1), а также в 75-м павильоне, где размещены региональные экспозиции, в Доме молодежи, в Доме российской кухни и ряде других павильонов. Для удобства программа фестиваля разделена на тематические блоки:

• 2–5 апреля: Учёные будущего

• 6–7 апреля: Россия — гостеприимная страна: профессии индустрии гостеприимства

• 9–12 апреля: Самая добрая работа: здравоохранение и социальная работа

До этого, с 13 по 17 марта, гости узнали об инженерных профессиях, с 20 по 29 марта — о кадрах в сфере строительства и сельского хозяйства, с 26 по 29 марта о специальностях транспортной отрасли. А 30 и 31 марта для них провели ИТ-выходные.

Telegram-канал выставки-форума «Россия» ИТ-выходные на выставке-форуме «Россия»

12 апреля, в последний день фестиваля, на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства все заинтересованные смогут пройти собеседование сразу у нескольких работодателей и найти работу как в своем регионе, так и за его пределами. Впервые ярмарка в таком масштабном формате прошла в 2023 году. Тогда в двух этапах — региональном и федеральном — приняли участие более 900 тысяч человек. По ее итогам около 123 тысяч человек нашли себе работу.

А чтобы упростить процесс выбора профессии, поиска первого рабочего места кадровые центры «Работа России» предлагают новые форматы. Например, в Липецке открылся первый Центр молодежной занятости. Его клиенты — жители региона от 14 до 35 лет. Здесь они смогут обсудить новые проекты, выбрать для себя профессию с помощью виртуальной реальности, поучаствовать в мастер-классах. Помощь гостям окажут профессиональный психолог, талантолог и карьерный консультант.

Региональный проектный офис администрации Липецкой области В Липецке открылся первый Центр молодежной занятости

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Демография» призван содействовать поддержке семей с детьми, активному долголетию, здоровому образу жизни и занятости. В рамках нацпроекта в России проходит модернизация центров занятости — как флагманских, расположенных в крупных городах, так и небольших в сельской местности.

Фестиваль профессий проводится для всех, кто заинтересован в профессиональном развитии, хочет найти работу и реализовать свой потенциал. Мероприятие проходит в самом удобном формате: профориентация — образование — трудоустройство.