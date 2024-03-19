Москва, 19 марта, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил наращивать боевые возможности российских пограничных частей на суше и на море, в первую очередь на Чёрном море. Он заявил об этом 19 марта на расширенном заседании коллегии ФСБ.

Павел Бедняков/РИА Новости

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«Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что на данном этапе это в первую очередь касается Чёрного моря.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года Путин поручил усилить работу пограничной службы ФСБ. Глава государства уточнил, что попытки нарушения государственной границы России нужно быстро и эффективно пресекать.

Президент добавил, что спецслужбам также необходимо обратить пристальное внимание на борьбу с экстремизмом. По словам Путина, на призывы к насилию, воинствующий национализм, направленные на разжигание межнациональной розни, и провокации должна быть немедленная реакция.