Белгород, 19 марта, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 19 марта, что число пострадавших при обстреле ВСУ посёлка Разумное увеличилось.

Alexey Belkin/Global Look Press

«К сожалению, количество пострадавших увеличилось до четырёх человек. 15-летний парень получил множественные осколочные ранения, бригадой скорой он доставлен в областную детскую больницу», — написал глава региона в Telegram-канале.

Повреждения получили 13 частных домов, в них при обстреле выбило окна, посекло кровли и фасады, более чем в десяти квартирах в многоквартирных домах выбило окна и повредило лоджии, в школе и детсаде выбило окна, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум в тот же день, российские военные продолжили мероприятия по недопущению проникновения украинских диверсантов на белгородском направлении. В частности, российские авиация и артиллерия ударили по скоплениям ВСУ неподалёку от населённого пункта Козинка и ликвидировали до 40 украинских военных, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Гладков ранее сообщил, что из-за обстрелов ВСУ в регионе за неделю погибли 16 человек и 98 получили ранения.