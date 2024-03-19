Предателей России хозяева бросают как мясо, заявил Путин
Москва, 19 марта, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Предателей России их хозяева бросают как мясо, 19 марта заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.
Глава государства отметил, что на границе страны вражеские группировки планировали устроить настоящий террористический рейд — по населённым пунктам Курской и Белгородской областей. Их встретили огнём, группировки понесли большие потери.
«Ну а что касается этих предателей, их хозяева сегодняшние вообще не жалеют — бросают их прямо как пушечное мясо на убой. Ну, поделом», — отметил Путин.
Президент поручил сотрудникам ФСБ поимённо выявлять тех, кто совершил преступления против России, и наказывать их без срока давности. Глава государства сравнил деяния этих людей с преступлениями власовцев, которым никогда не будет прощения.
Президент отметил, что борьба с попытками Запада подорвать развитие России требует системной работы по всем направлениям — в экономике, в культуре, социальной сфере, в укреплении государственных и общественных институтов.