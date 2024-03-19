Москва, 19 марта, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Предателей России их хозяева бросают как мясо, 19 марта заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.

Сергей Корсун ИА Регнум

Глава государства отметил, что на границе страны вражеские группировки планировали устроить настоящий террористический рейд — по населённым пунктам Курской и Белгородской областей. Их встретили огнём, группировки понесли большие потери.

«Ну а что касается этих предателей, их хозяева сегодняшние вообще не жалеют — бросают их прямо как пушечное мясо на убой. Ну, поделом», — отметил Путин.

Президент поручил сотрудникам ФСБ поимённо выявлять тех, кто совершил преступления против России, и наказывать их без срока давности. Глава государства сравнил деяния этих людей с преступлениями власовцев, которым никогда не будет прощения.

Президент отметил, что борьба с попытками Запада подорвать развитие России требует системной работы по всем направлениям — в экономике, в культуре, социальной сфере, в укреплении государственных и общественных институтов.