Путин: страна не забудет павших при исполнении долга сотрудников ФСБ
Москва, 19 марта, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Россия всегда будет помнить павших при исполнении долга сотрудников ФСБ, заявил 19 марта президент Владимир Путин на коллегии ведомства.
«Мы, безусловно, всегда будем помнить сотрудников ФСБ, павших при исполнении служебного долга, поддержим их семьи», — заявил Путин.
Он отметил профессионализм работы ФСБ в 2023 году. Сотрудники ведомства грамотно и чётко действовали по всем направлениям. ФСБ — это ключевое звено в системе обеспечения государственной безопасности. Президент подтвердил высокий статус и авторитет ведомства.
Глава государства также призвал ФСБ и другие спецслужбы страны по всем направлениям усилить антитеррористическую работу. Он подчеркнул, что необходимо расширить возможности превентивного реагирования на цифровые угрозы, а также усилить защиту информационной инфраструктуры страны.
Боевые возможности пограничных частей страны на суше и на море, в том числе на Чёрном, нужно нарастить, отметил Путин.