Москва, 19 марта, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Россия всегда будет помнить павших при исполнении долга сотрудников ФСБ, заявил 19 марта президент Владимир Путин на коллегии ведомства.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

«Мы, безусловно, всегда будем помнить сотрудников ФСБ, павших при исполнении служебного долга, поддержим их семьи», — заявил Путин.

Он отметил профессионализм работы ФСБ в 2023 году. Сотрудники ведомства грамотно и чётко действовали по всем направлениям. ФСБ — это ключевое звено в системе обеспечения государственной безопасности. Президент подтвердил высокий статус и авторитет ведомства.

Глава государства также призвал ФСБ и другие спецслужбы страны по всем направлениям усилить антитеррористическую работу. Он подчеркнул, что необходимо расширить возможности превентивного реагирования на цифровые угрозы, а также усилить защиту информационной инфраструктуры страны.

Боевые возможности пограничных частей страны на суше и на море, в том числе на Чёрном, нужно нарастить, отметил Путин.