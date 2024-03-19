Москва, 19 марта, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Страны Запада только имитируют добрые намерения, их политика основана на лжи и манипуляциях ряди сохранения власти, что приводит к противоречивой риторике политиков, заявил 19 марта зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

(сс) Официальное интернет-представительство президента России

«Космическое враньё, натужные сопли и театральные слёзы ради имитации добрых намерений. А на поверку — ложь и манипуляции для сохранения собственной власти», — написал он в Telegram-канале.

Медведев указал на то, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается испугать высадкой войск в Крыму, но в то же время заявляет о готовности говорить с президентом России Владимиром Путиным, если тот позвонит. Зампредседателя Совбеза также заявил о неоднозначном заявлении Германии, что в её официальных документах российского лидера не будут называть президентом, но готовы на переговоры с ним.

«И всё это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаём, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением», — объяснил Медведев поведение Берлина.

Сильнее остальных его возмутила политика США, которые открыто ведут гибридную войну против России, поставляя её врагу вооружения, специалистов, обеспечивая разведкой, и вместе с тем призывают возобновить стратегический диалог по вооружениям. Медведев заявил, что ведение такого диалога так же абсурдно, как если бы СССР в годы Великой Отечественной войны начал переговоры с Гитлером о снижении уровня вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон 14 марта заявил, что прочного мира на Украине не получится, пока она не получит контроля над Крымом. Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с ИА Регнум назвал слова французского лидера ритуальным заявлением, которое не способно изменить реальность.

Представитель МИД России Мария Захарова 18 марта, комментируя заявление Берлина об отказе называть российского лидера президентом, заявила, что это свидетельствует об острой фобии у дипломатов ФРГ. Она напомнила, как в сказке Редьярда Киплинга про Маугли звери называли Красным Цветком огонь, так как боялись произносить его настоящее имя.