Москва, 19 марта, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек) подала заявление на расторжение брака с Артёмом Чекалиным. Это следует из данных единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Кадр из видео

Заявление поступило 15 марта, а первое заседание по делу назначили на 25 марта в 246-м мировом судебном участке.

До этого супруги, поженившиеся в 2012 году, в Сети рассказывали о проблемах в браке из-за уголовного преследования и о том, что работают над отношениями. У Чекалиных трое детей.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении Валерии Чекалиной и её супруга Артёма 7 марта 2023 года возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей. Пара в период с июля 2020 по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Помимо этого, по версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них доллары.

Им назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Обвиняемые признали свою вину.

Адвокат пары Константин Третьяков 19 ноября сообщил, что блогер и её супруг выплатили 500 млн рублей и полностью погасили долг перед Федеральной налоговой службой с учётом доначислений пени и штрафа. С них после выплаты долга сняли все ограничения, заключавшиеся в запрете определённых действий. Председатель СК Александр Бастрыкин подтвердил, что семья Чекалиных погасила задолженность по налогам в 504 млн рублей.

29 декабря адвокат информировал, что уголовное дело о неуплате налогов прекращено. Лерчек 1 марта сообщила, что в отношении неё прекратили второе уголовное дело об отмывании средств в особо крупном размере. Блогерша призналась, что эта ситуация дала ей большое количество жизненных уроков.