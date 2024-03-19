Москва, 19 марта, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Российская группировка войск «Днепр» в течение суток улучшила положение по переднему краю на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Эмиль Тимашев/ИЗВЕСТИЯ

«В результате слаженных действий подразделений группировки улучшено положение по переднему краю и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники бригад ВСУ и теробороны в районах Работино и Пятихатки в Запорожской области», — заявил военный.

В ходе боестолкновений ВСУ потеряли до 30 военных, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.

Помимо этого на купянском направлении ВСУ потеряли за сутки до 30 военных, на южнодонецком — до 130 военных, на донецком направлении ВСУ потеряли более 215 военных. Российские подразделения освободили населённый пункт Орловка на авдеевском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта российские военные провели ночной рейд на правый берег Днепра в Херсонской области и уничтожили несколько позиций ВСУ у основания Антоновского моста. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания моста и уничтожили несколько позиций ВСУ, в том числе пункт управления беспилотниками и станцию радиоэлектронной борьбы, пункты наблюдения, связи и сосредоточения живой силы.