Белгород, 19 марта, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России уничтожили беспилотник украинской армии в небе над Белгородской областью. Об этом 19 марта сообщили в Министерстве обороны.

MOD Russia/Global Look Press

Уточняется, что российские военные около 13:00 мск пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку c применением дрона самолётного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщило ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 марта российские средства ПВО сбили в небе над Белгородской и Воронежской областями украинские беспилотники. Киевский режим использовал России дроны самолётного типа.

Позднее в этот же день Минобороны сообщило о ещё одном сбитом над Белгородской областью дроне ВСУ. Отмечалось, что украинские войска пытались осуществить атаку по объектам на территории России около 08:45 мск.