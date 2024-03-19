Красноярск, 19 марта, 2024, 14:29 — ИА Регнум. На терминале «Порт «Бухта Север» в Енисейском заливе Карского моря началось строительство нефтеналивного причала, сообщает пресс-служба «Роснефти». В компании отмечают важность объекта, призванного обеспечить перевалку нефти с месторождений «Восток Ойл» для транспортировки по Северному морскому пути в другие страны.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Крупнейший нефтеналивной причал страны начали строить на Карском море

На строительной площадке приступили к дноуглубительным работам и укреплению береговой линии. В акватории планируется возвести комплекс причальных сооружений общей протяженностью почти 1,3 км, в том числе нефтеналивные и грузовые причалы. Также будут построены объекты инфраструктурного обеспечения порта «Бухта Север».

Для строящегося причала предстоит изготовить около 400 крупногабаритных свай диаметром свыше 2,5 метра и общим весом более 100 тысяч тонн. Для этого в «Бухту Север» по Северному морскому пути доставлен один из самых мощных парков крупнотоннажных машин в стране общей грузоподъемностью свыше 8 тыс. тонн, среди которых — 16 специализированных кранов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Крупнейший нефтеналивной причал страны начали строить на Карском море

«Восток Ойл» — крупнейший инвестиционный проект мировой нефтегазовой отрасли, реализуемый «Роснефтью» на севере Красноярского края. В «Восток Ойл» входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа. Ресурсная база проекта превышает 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти.