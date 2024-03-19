Красногорск, 19 марта, 2024, 13:41 — ИА Регнум. В подмосковном Красногорске задержали 33-летнего сатаниста и сторонника нацистской идеологии, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки, сообщило 19 марта управление Следственного комитета по Москве в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мужчину подозревают в совершении четырёх эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»)», — говорится в сообщении.

Подозреваемого в надругательстве над школьницей задержали в Московской области. Возбудили уголовное дело. По версии следствия, мужчина с 14 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года совершал в автомобиле насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Через продолжительное время девушка обратилась в правоохранительные органы.

Помимо этого, он нападал на случайных людей на улице и угрожал расправой тем, кто оскорблял его в социальных сетях.

По данным источника «Известий», утром 19 марта обыски прошли у лидера сатанинской группы по прозвищу Носферату Злой, распространяющего сатанинские брошюры, в которых также оправдывал нацизм. Помимо этого, мужчина называл Адольфа Гитлера «главой новой религии» и призывал к свержению власти и террористической деятельности. По словам собеседника издания, деятельность задержанного связана с подконтрольными США и Украине сектами.

Как сообщало ИА Регнум, в Адыгее 3 февраля задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». По версии следствия, 2 февраля под мостом, соединяющим посёлок Яблоновский и Краснодар, мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, а также применив насилие, изнасиловал несовершеннолетнюю.